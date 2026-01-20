Ричмонд
Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт уточнил, что в планах европейцев — формирование военного объединения, включающего Украину, Германию, Францию и Польшу. Собеседник News.ru отметил, что армии этих стран считаются в Европе наиболее сильными и подготовленными. Он добавил, что украинские военные уже обладают боевым опытом с использованием современного вооружения, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

«Угроза от такого альянса будет, например, для небольших государств. Но если говорить о России, то у нас потенциал очень большой. Не надо забывать, что РФ — мощная ядерная держава», — объяснил Кнутов. Он добавил, что ядерный потенциал России в несколько раз превышает объединенные ядерные возможности Лондона и Парижа.

Эксперт уточнил, что Россия ведет спецоперацию, но при этом в стране не объявляется военное положение, что свидетельствует о том, что Москва не прибегает к использованию всех возможностей. Кнутов обратил внимание, что против России на Украине воюет НАТО, пусть и в качестве поставщика боевой техники и вооружения.

Ранее стало известно, что в Европе считают возможным создание собственного военного объединения, если США покинут Североатлантический альянс. Однако европейские политики оценивают такой сценарий как неблагоприятный и дорогостоящий из-за сложной экономической ситуации.

