Эксперт объяснил, почему альянс ЕС проиграет в войне с Россией

«Угроза от такого альянса будет, например, для небольших государств. Но если говорить о России, то у нас потенциал очень большой. Не надо забывать, что РФ — мощная ядерная держава», — объяснил Кнутов. Он добавил, что ядерный потенциал России в несколько раз превышает объединенные ядерные возможности Лондона и Парижа.