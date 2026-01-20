Правительство Молдовы начинает консультации по административной реформе

По словам чиновника, в результате реформы будут созданы «развитые населенные пункты, сильные мэрии и более качественные услуги, доступные людям рядом с домом».
Подготовка реформы будет проходить в четыре этапа. Первый этап — широкие публичные консультации, затем будет представлен концепт реформы, весной пройдут «содержательные обсуждения с гражданами», а на осень запланировано утверждение законодательного пакета.
«Первый этап этого процесса и самый важный — консультации. Только по их итогам мы решим, как в конечном итоге будет выглядеть реформа. В ближайшие недели мы будем обсуждать ее с примарами, экспертами, районными и местными властями, с гражданским обществом. Параллельно правительство поощряет добровольное объединение. Для этого мы упростим процедуры, выделим больше финансовых ресурсов и обеспечим операционную поддержку и методическое сопровождение. Что получат люди от реформы? Больше средств на проекты и более качественные услуги. И меньше денег, потраченных на бюрократию. Сёла сохраняются, объединяются только мэрии», — заявил Бузу в видеобращении, опубликованном на странице правительства.
Генсек правительства добавил, что там, где будет перенесена администрация мэрии, будут созданы центры предоставления услуг, необходимые местным жителям, которые объединят социального ассистента, социальных работников, участкового полицейского и другое.
Согласно предыдущим заявлениям премьер-министра Александра Мунтяну, административная реформа является одной из целей, взятых на себя его кабинетом министров. По его мнению, власти намерены таким образом повысить качество государственных услуг и лучше отвечать потребностям граждан.
Ранее власти активно продвигали добровольное объединение населенных пунктов с целью оптимизации расходов на местное публичное управление.