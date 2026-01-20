Правительство Молдовы начинает консультации по административной реформе

«Первый этап этого процесса и самый важный — консультации. Только по их итогам мы решим, как в конечном итоге будет выглядеть реформа. В ближайшие недели мы будем обсуждать ее с примарами, экспертами, районными и местными властями, с гражданским обществом. Параллельно правительство поощряет добровольное объединение. Для этого мы упростим процедуры, выделим больше финансовых ресурсов и обеспечим операционную поддержку и методическое сопровождение. Что получат люди от реформы? Больше средств на проекты и более качественные услуги. И меньше денег, потраченных на бюрократию. Сёла сохраняются, объединяются только мэрии», — заявил Бузу в видеобращении, опубликованном на странице правительства.