Лавров: Россия получила проект устава Совета мира от США

Ранее Дональд Трамп анонсировал создание международной структуры под названием Совет мира, призванной координировать восстановление сектора Газа. Устав новой организации, согласно планам, будет официально утверждён 22 января во время Всемирного экономического форума в Давосе. После этого процедуры приглашения на подписание документа планируется направить государствам-участникам. США уже пригласили лидеров некоторых стран присоединиться к совету. К примеру, приглашение получил президент РФ Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Эрдоган, глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и белорусский лидер Александр Лукашенко.