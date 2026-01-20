Ричмонд
Лавров: Россия получила проект устава Совета мира от США

Россия получила от США проект устава новой международной структуры под названием Совет мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя американскую инициативу на итоговой пресс-конференции.

Источник: МИД РФ

По словам Лаврова, Москва не так давно получила конкретные предложения и проект устава Совета мира. Он отметил, что сама идея отражает понимание Вашингтоном необходимости создавать группы стран для сотрудничества по различным направлениям.

«Да, могут возразить, что Совет мира задуман и анонсирован таким образом, что все должны подчиняться Соединённым Штатам. Это такая ситуация, которую сейчас, наверное, Вашингтон хотел бы видеть», — сказал Лавров.

Однако глава российского МИД выразил уверенность в прагматичном подходе администрации президента США Дональда Трампа. Министр уверен, что, осознавая необходимость объединения стран под своим началом, американская администрация также будет в полной мере учитывать их законные интересы.

Ранее Дональд Трамп анонсировал создание международной структуры под названием Совет мира, призванной координировать восстановление сектора Газа. Устав новой организации, согласно планам, будет официально утверждён 22 января во время Всемирного экономического форума в Давосе. После этого процедуры приглашения на подписание документа планируется направить государствам-участникам. США уже пригласили лидеров некоторых стран присоединиться к совету. К примеру, приглашение получил президент РФ Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Эрдоган, глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

