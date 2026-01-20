Экс-глава Гагаузии призвала провести референдум о независимости Молдавии

«В последние дни прозвучал ряд заявлений о возможном объединении Молдавии с Румынией… Корректным было бы проведение референдума, аналогичного состоявшемуся 6 марта 1994 года, чтобы гражданам вновь было предложено ответить на вопрос, видят ли они будущее Молдавии как независимого государства. Это поставило бы точку в спорах по данному вопросу как минимум на несколько последующих десятилетий», — написала Влах в своем блоге.