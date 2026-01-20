Экс-глава Гагаузии призвала провести референдум о независимости Молдавии

В марте 1994 года в Молдавии по инициативе президента Мирчи Снегура был проведен референдум, в нем приняли участие 75% жителей. Их спросили, поддерживают ли они сохранение независимости, «за» проголосовали 95,4% избирателей.
«В последние дни прозвучал ряд заявлений о возможном объединении Молдавии с Румынией… Корректным было бы проведение референдума, аналогичного состоявшемуся 6 марта 1994 года, чтобы гражданам вновь было предложено ответить на вопрос, видят ли они будущее Молдавии как независимого государства. Это поставило бы точку в спорах по данному вопросу как минимум на несколько последующих десятилетий», — написала Влах в своем блоге.
Она выразила уверенность, что большая часть жителей Молдавии вновь проголосует за сохранение независимости. Влах полагает, что подобный референдум позволил бы успокоить общество. Однако важно, чтобы решение о его проведении было принято в рамках широкого консенсуса всей политической элиты страны.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.