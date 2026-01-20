Ричмонд
Лавров назвал курс молдавских властей на поглощение ЕС разрушительным

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Курс, которого придерживаются власти Молдавии, направлен на поглощение республики Европейским союзом, что разрушительно для страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Источник: МИД России

«Что касается Молдавии, то ее курс на сближение с Евросоюзом, а я бы сказал на поглощение Евросоюзом, потому что все громче звучат голоса, что воссоединение или присоединение к Румынии станет самым коротким путем для членства в Европейском союзе. Конечно, этот курс разрушает молдавскую государственность, и создается впечатление, что Евросоюз в этом заинтересован», — заявил он.

Во вторник Лавров проводит традиционную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов, где подведет итоги деятельности российской дипломатии в 2025 году. В прошлом году министр общался с журналистами 2 часа 44 минуты.

