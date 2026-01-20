Глава Минфина США назвал оружие ЕС против американских пошлин

Как пишет газета Financial Times, Бессент в разговоре с журналистами в Давосе предположил, что медленный процесс принятия решений в группе из 27 стран помешает ЕС разработать эффективную реакцию или быстро применить свою самую сильную торговую меру — антипринуждающий механизм (Anti-Coercion Instrument ACI), который позволит вводить несимметричные пошлины на продукцию США и ограничить доступ американских компаний на европейский рынок.