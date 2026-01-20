Лавров поделился деталями разговора с Рубио с цитатами из «Крестного отца»

Далее, по словам Лаврова, Рубио сказал, что внешняя политика США при Дональде Трампе определяется национальными интересами и здравым смыслом, что предполагает признание со стороны Вашингтона наличие национальных интересов у своих ведущих партнеров и других великих держав. «Далее он продолжил: “Национальные интересы таких стран, как США и Россия, не всегда будут совпадать. В большинстве случаев они не будут совпадать. Но когда они совпадают, национальные интересы США и России, будет ошибкой, грубой ошибкой не использовать это совпадение, чтобы согласовать и реализовать совместные взаимовыгодные проекты в экономике, торговле, сфере инвестиций и так далее”.