Лавров поделился деталями разговора с Рубио с цитатами из «Крестного отца»

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил публикацию The New York Times, что госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде в феврале 2025 года цитировал фильм «Крестный отец».
Министр обратился к этой публикации, в которой было указано, что Рубио включил «режим любителя кино» и процитировал «Крестного отца». Далее Рубио пересказал сцену с Вито Корлеоне, где тот говорит сыну: «Я всю жизнь старался не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины». Затем госсекретарь добавил, что «ядерные державы должны общаться друг с другом». «Такой разговор действительно был», — подтвердил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Далее, по словам Лаврова, Рубио сказал, что внешняя политика США при Дональде Трампе определяется национальными интересами и здравым смыслом, что предполагает признание со стороны Вашингтона наличие национальных интересов у своих ведущих партнеров и других великих держав. «Далее он продолжил: “Национальные интересы таких стран, как США и Россия, не всегда будут совпадать. В большинстве случаев они не будут совпадать. Но когда они совпадают, национальные интересы США и России, будет ошибкой, грубой ошибкой не использовать это совпадение, чтобы согласовать и реализовать совместные взаимовыгодные проекты в экономике, торговле, сфере инвестиций и так далее”.
«Затем он сказал следующее: “Но когда эти национальные интересы у таких стран, как Россия и США, не совпадают, будет преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, тем более в конфронтацию горячую”. Я в ответ сказал, что я полностью разделяю эту философию, эту логику. И я исхожу из того, что Соединенные Штаты понимают обоснованность такого подхода, который был изложен Рубио», — добавил Лавров.
В феврале 2025 года в саудовской столице состоялись переговоры делегаций России и США, на которых стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, а также украинское урегулирование.