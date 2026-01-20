Россия не получала приглашение на встречу G7 в Париже, заявил Песков

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия не получала приглашения на встречу G7 в Париже в четверг, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от главы Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предлагает провести встречу G7 в четверг в Париже и заявляет, что может пригласить «украинцев, датчан, сирийцев и россиян» для участия в ней «на полях».
«Нет, не получала», — сказал Песков журналистам на вопрос, получала ли Россия приглашение на встречу G7 в Париже.
