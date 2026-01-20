Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 20 января: главное

Заявление властей Молдавии о планах выйти из СНГ в ближайшие месяцы не стало неожиданностью.
Дело в том, что уже длительное время участие Молдавии в работе СНГ, в работе сотрудничества было в замороженном состоянии. Молдавия де-факто не принимала участие в работе.
Москва пока не знает деталей, будет ли «Совет мира» касаться только Газы или речь «о более широком контексте».
Пока здесь очень много вопросов, и мы надеемся получить на них ответы в ходе контактов с американцами.
Кремль не подтвердил предположения СМИ о том, что у Кирилла Дмитриева планируется в Давосе встреча с лидером США Дональдом Трампом. Но он планирует встретиться с некоторыми представителями из американской делегации.
Кирилл Дмитриев передает в ту сторону и обратно информацию, которая касается процесса мирного урегулирования на Украине.
Россия не получала приглашение на встречу с G7 в Париже.
РФ важно продолжать получать информацию о содержании дискуссий между США, ЕС, Киевом по урегулированию на Украине.
В Кремле пока нет опасений, что инфляцию в РФ не удастся удержать в пределах прогнозных 4−5%.
ЦБ мониторит ситуацию с ростом цен и принимает меры для поддержания макроэкономической стабильности.
Правительство РФ отслеживает ситуацию с ростом цен, по мере необходимости состоится обсуждение.
20 января Владимир Путин встретится в Кремле с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.