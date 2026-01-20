Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 20 января: главное

Во вторник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге. Ключевыми темами стали: участие России в «Совете мира», выход Молдавии из СНГ, форум в Давосе.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Заявление властей Молдавии о планах выйти из СНГ в ближайшие месяцы не стало неожиданностью.

Дело в том, что уже длительное время участие Молдавии в работе СНГ, в работе сотрудничества было в замороженном состоянии. Молдавия де-факто не принимала участие в работе.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Москва пока не знает деталей, будет ли «Совет мира» касаться только Газы или речь «о более широком контексте».

Пока здесь очень много вопросов, и мы надеемся получить на них ответы в ходе контактов с американцами.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль не подтвердил предположения СМИ о том, что у Кирилла Дмитриева планируется в Давосе встреча с лидером США Дональдом Трампом. Но он планирует встретиться с некоторыми представителями из американской делегации.

Кирилл Дмитриев передает в ту сторону и обратно информацию, которая касается процесса мирного урегулирования на Украине.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Россия не получала приглашение на встречу с G7 в Париже.

РФ важно продолжать получать информацию о содержании дискуссий между США, ЕС, Киевом по урегулированию на Украине.

В Кремле пока нет опасений, что инфляцию в РФ не удастся удержать в пределах прогнозных 4−5%.

ЦБ мониторит ситуацию с ростом цен и принимает меры для поддержания макроэкономической стабильности.

Правительство РФ отслеживает ситуацию с ростом цен, по мере необходимости состоится обсуждение.

20 января Владимир Путин встретится в Кремле с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.

