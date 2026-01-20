CNN узнал, как Трамп планирует присоединить Гренландию

Несмотря на то, что за последние несколько дней Трамп лишь ужесточил риторику о планах присоединить Гренландию, часть европейских лидеров все еще надеется на заключение сделки между США и Данией, отмечает CNN. «Они считают, что могут попытаться оказать давление на Данию, чтобы заключить сделку, даже если это не приведет к передаче всей территории. Достижение той же цели путем совместного контроля над Гренландией», — сказал собеседник телеканала.