Лавров прокомментировал слова Караганова о ядерном оружии

Глава МИД РФ отметил, что в ядерной доктрине России есть все четкие условия для применения арсенала.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин является единственным, кто может распоряжаться ядерным арсеналом России, а в ядерной доктрине страны прописаны все четкие условия для его применения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать заявления эксперта в области международных отношений Сергея Караганова о «нежелательности, но возможности нанесения ядерных ударов России по Европе».

Ранее известный своей концепцией «отрезвляющего удара» политолог Сергей Караганов заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что, по его мнению, если России придется нанести ядерные удары по Европе, то в первую очередь это должно коснуться Германии, так как она — «источник худшего в европейской истории».

«У нас единственный, кто может распоряжаться нашим ядерным арсеналом, это верховный главнокомандующий, президент РФ. Наша ядерная доктрина, документ открытый, в ней все четко прописано», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«Мы ее обновляем периодически, и она существует в открытом доступе, там все можно прочитать», — указал глава МИД РФ.

