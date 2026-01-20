Лавров прокомментировал слова Караганова о ядерном оружии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин является единственным, кто может распоряжаться ядерным арсеналом России, а в ядерной доктрине страны прописаны все четкие условия для его применения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать заявления эксперта в области международных отношений Сергея Караганова о «нежелательности, но возможности нанесения ядерных ударов России по Европе».