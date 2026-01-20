В стратегию безопасности ЕС войдут пункты, касающиеся Арктики

«Я считаю, что Европе необходимо адаптироваться к новой архитектуре безопасности и реалиям, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Именно поэтому Европа готовит собственную стратегию безопасности, которую мы планируем представить позже в этом году. В рамках этого мы обновляем нашу арктическую стратегию. И в основе этого будет лежать основополагающий принцип: суверенные народы должны сами решать свое будущее», — сказала она.