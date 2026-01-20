Ричмонд
В стратегию безопасности ЕС войдут пункты, касающиеся Арктики

ЕС в 2026 году примет собственную стратегию безопасности, включая Арктику.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 20 янв — РИА новости. ЕС в 2026 году примет собственную стратегию безопасности, куда войдет и новая стратегия по Арктике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Давосе.

«Я считаю, что Европе необходимо адаптироваться к новой архитектуре безопасности и реалиям, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Именно поэтому Европа готовит собственную стратегию безопасности, которую мы планируем представить позже в этом году. В рамках этого мы обновляем нашу арктическую стратегию. И в основе этого будет лежать основополагающий принцип: суверенные народы должны сами решать свое будущее», — сказала она.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше