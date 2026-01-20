Ричмонд
Лавров предложил переименовать Великобританию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Великобританию нужно называть Британией, лишив ее приставки «великая». Свое мнение министр выразил в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция которой ведется на YouTube.

Источник: Reuters

«Без всяких обид, я считаю, что Британию нужно называть Британией. Потому что Великобритания — это единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Был еще один — [Великая Социалистическая Народная] Ливийская Арабская Джамахирия, но ее больше нет», — пояснил дипломат.

Ранее представитель британского правительства ответил президенту США Дональду Трампу на его слова о передаче королевством Маврикию острова Диего-Гарсия, где находится американская военная база. Он отметил, что Лондон никогда не пойдет на компромисс в вопросах национальной безопасности.

Ранее Трамп назвал решение Британии «актом абсолютной слабости и великой глупости». Глава Белого дома связал эту ситуацию с вопросом Гренландии, призвав Данию и ее европейских союзников «поступить правильно» и отдать США остров из соображений национальной безопасности.

