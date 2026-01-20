Лавров предложил переименовать Великобританию

«Без всяких обид, я считаю, что Британию нужно называть Британией. Потому что Великобритания — это единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Был еще один — [Великая Социалистическая Народная] Ливийская Арабская Джамахирия, но ее больше нет», — пояснил дипломат.