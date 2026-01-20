Депутат ЕП Луазо сравнила Рютте с работником месяца McDonald’s

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте в переписке с президентом США Дональдом Трампом выглядит как «лучший работник месяца» сети заведений быстрого питания McDonald’s, а не как руководитель Североатлантического альянса. Такое мнение выразила в X депутат Европарламента от Франции Натали Луазо.
«Марк Рютте не руководит НАТО, он — аналог работника месяца в McDonald’s», — написала политик.
Трамп 20 января опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение от Рютте из их личной переписки. В нем Рютте назвал прогресс Трампа в Сирии невероятным. «Я использую свое взаимодействие со СМИ в Давосе для того, чтобы осветить вашу работу здесь [в Сирии], Газе и на Украине», — заверил глава НАТО. Он добавил, что «привержен тому, чтобы найти выход из ситуации по Гренландии».
«С нетерпением жду нашей встречи», — такими словами Рютте завершил свое сообщение.