Депутат ЕП Луазо сравнила Рютте с работником месяца McDonald’s

Трамп 20 января опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение от Рютте из их личной переписки. В нем Рютте назвал прогресс Трампа в Сирии невероятным. «Я использую свое взаимодействие со СМИ в Давосе для того, чтобы осветить вашу работу здесь [в Сирии], Газе и на Украине», — заверил глава НАТО. Он добавил, что «привержен тому, чтобы найти выход из ситуации по Гренландии».