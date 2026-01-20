Такого в ПАС не ожидал никто: Выходом из СНГ Молдова официально подтвердит, что СССР жив

Михай Попшой объявил, что в феврале представит парламенту предложение о выходе из уставных соглашений СНГ — Беловежского соглашения от 8 декабря 1991 года (его первые же строчки определяют, что подписанты «констатируют, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование»), Алматинской декларации от 21 декабря 1991 года (согласно ей Россия может более не признавать территориальную целостность Молдовы, поскольку декларация требовала «признавать и уважать территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ»), а также из Устава СНГ.