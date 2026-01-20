Ричмонд
Такого в ПАС не ожидал никто: Выходом из СНГ Молдова официально подтвердит, что СССР жив

Михай Попшой объявил, что в феврале представит парламенту предложение о выходе из уставных соглашений СНГ.

Источник: Комсомольская правда

Бессарабские румыны решили — внимание! — выйти из соглашения, которым признавалось, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование».

Михай Попшой объявил, что в феврале представит парламенту предложение о выходе из уставных соглашений СНГ — Беловежского соглашения от 8 декабря 1991 года (его первые же строчки определяют, что подписанты «констатируют, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование»), Алматинской декларации от 21 декабря 1991 года (согласно ей Россия может более не признавать территориальную целостность Молдовы, поскольку декларация требовала «признавать и уважать территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ»), а также из Устава СНГ.

При этом, подчеркнул министр, экономические соглашения в рамках СНГ не препятствуют евроинтеграции Молдовы, а потому из некоторых из них выходить не будут.

Что ж, значит в феврале парламент Молдовы официально подтвердит, что СССР не прекратил своё существование, как субъект международного права и геополитическая реальность.

