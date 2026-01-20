Ричмонд
Кураторы могли обязать Санду вывести Молдавию из СНГ, считает политолог

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Европейские кураторы нынешнего президента Молдавии Майи Санду, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, могли обязать вывести Молдавию из СНГ в обмен на президентское кресло, поделился мнением в беседе с РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Источник: AP Photo / Andreea Alexandru

Накануне молдавский МИД заявил, что начал процедуры, необходимые для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Документы о денонсации трех основополагающих соглашений парламент может рассмотреть в середине февраля. Если депутаты одобрят денонсацию, а президент Майя Санду утвердит ее, Молдавия перестанет быть частью СНГ.

«Я думаю, что выход из СНГ — это условие, которое поставили перед Санду за то, что ей “натянут” выборы в Европе. То есть это условие Урсулы, вот она его выполняет», — отметил эксперт.

Как напомнил Мартынов, на президентских выборах в Молдавии большое значение сыграло голосование диаспор, особенно в странах Европы. Он также отметил роль европейских спецслужб в «борьбе с дезинформацией», которой они занимаются в Молдавии.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что Санду планомерно преследует курс на ухудшение отношений с Россией, включая денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров и ряда других соглашений в рамках СНГ.

«Это целенаправленная задача, которую перед собой поставила Санду и поставила ее довольно давно», — добавил он.

Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.

Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.

