Лавров рассказал, как Байден делился с Путиным мнением о пути США и РФ

Речь Байдена была о том, что США и Россия — две великие державы, которые шли по двум принципиально разным путям развития, сказал Лавров. «США создавались в результате миграции таких полупреступных элементов из Англии, обживались на своей территории, решали “индейскую проблему”. Затем были проблемы рабовладения, миграции. И все те, кто приезжал в Соединенные Штаты, начиная с английских переселенцев, все они отправлялись в “плавильный котел” и там “переплавлялись”, независимо от своего этнического или иного происхождения, в американцев. И выходили из этого “плавильного котла” с надписью “Права человека” на лбу. Я цитирую президента Байдена в то время», — рассказал Лавров.