Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров рассказал, как Байден делился с Путиным мнением о пути США и РФ

Бывший американский лидер назвал страны двумя великими державами, которые шли по принципиально разным путям развития.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как президент США Джо Байден в ходе встречи в 2021 году со своим российским коллегой Владимиром Путиным поделился с ним мнением о различных исторических путях двух стран, выразив уважение к собеседнику как к руководителю многонационального государства. Об этом министр сообщил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«Знаете, когда Джо Байден встречался с Владимиром Путиным в июне 2021 года, и начиналась встреча в узком формате, присутствовали только Блинкен (Энтони Блинкен, госсекретарь США в 2021 году — прим. ТАСС) и ваш покорный слуга, и Байден без всяких записок, без текстов произнес вступительную речь», — рассказал Лавров.

Речь Байдена была о том, что США и Россия — две великие державы, которые шли по двум принципиально разным путям развития, сказал Лавров. «США создавались в результате миграции таких полупреступных элементов из Англии, обживались на своей территории, решали “индейскую проблему”. Затем были проблемы рабовладения, миграции. И все те, кто приезжал в Соединенные Штаты, начиная с английских переселенцев, все они отправлялись в “плавильный котел” и там “переплавлялись”, независимо от своего этнического или иного происхождения, в американцев. И выходили из этого “плавильного котла” с надписью “Права человека” на лбу. Я цитирую президента Байдена в то время», — рассказал Лавров.

При этом Россия осваивала соседние с исконным Московским княжеством пространства не путем подавления и перемалывания народов, а путем соединения с ними, сохраняя их языки, традиции, религию, культуру. Байден отметил, что в итоге Россия стала огромной страной, чье население, вероятно, самое многонациональное на Земле, и где эта многонациональность сохраняется и поддерживается государством.

«Поэтому, сказал Байден, вам непросто удерживать страну, да еще и страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. И я уважаю, господин президент Путин, что вам это удается. Это были его слова: “Я не могу представить, что Россия развалится”», — заключил Лавров.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше