Bloomberg: ведущие страны Европы хотят отказаться от участия в «Совете мира»

В статье говорится, что по пути на Всемирный экономический форум в Давосе Трамп спровоцировал серию споров с европейскими лидерами. Он раскритиковал Великобританию за планы вернуть Маврикию суверенитет над островом Диего-Гарсия, где расположена военная база США. Он пригрозил восьми европейским странам тарифами за несогласие с его требованиями в отношении Гренландии. Он осудил Норвегию за то, что та «отказала» ему в присуждении Нобелевской премии мира. А теперь Трамп пытается «заставить» Францию присоединиться к его детищу — «Совету мира».
Макрон объяснил свой отказ тем, что устав «Совета мира» выходит за рамки Газы, а создаваемый орган может подорвать ООН. Макрон также считает неприемлемым то, что Трамп пытается влиять на внешнюю политику Франции посредством угроз, и полон решимости противостоять главе Белого дома, пишет Bloomgerg.
Как утверждает агентство, вслед за Макроном от участия в «Совете мира» может отказаться премьер-министр Канады Марк Карни (несколько дней назад сообщалось, что Карни принял приглашение Трампа, до того, как стало известно о «членском взносе» в 1 млрд долларов — Прим. ред.). Более того, по словам осведомленных источников, отказаться от приглашения президента США могут Великобритания, Швеция, Нидерланды и Германия. Трамп хочет, чтобы в четверг в Давосе были утверждены полная конституция и полномочия «Совета мира», однако приглашенные на форум настроены скептически, добавляют источники.