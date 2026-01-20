Российские военные впервые ударили ракетой «Искандер-И» по Украине

8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). К средней дальности отнесли изделия с дальностью стрельбы 1000−5500 км, к меньшей — с дальностью стрельбы от 500 до 1000 км. Исходя из ДРСМД, дальность стрельбы для оперативно-тактического комплекса «Искандер» (работа над которым стартовала в 1988 году) была установлена от 50 до 500 км.