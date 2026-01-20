Российские военные впервые ударили ракетой «Искандер-И» по Украине

На Украине зафиксирован первый факт боевого применения оперативно-тактического комплекса «Искандер-И» с ракетой, обладающей дальностью полета в 1000 км. Об этом сообщают украинские СМИ. Что это за новая ракета, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Вооруженные силы России нанесли удар по украинской территории с помощью баллистической ракеты «Искандер-И». Как сообщает издание Insider UA в Telegram-канале, это первое применение новой баллистической ракеты средней дальности.
«Ракета долетела аж до Винницкой области. Дальность этой ракеты — до тысячи километров», — говорится в сообщении.
Сразу подчеркнем, что официальной информации от военного ведомства по применению модернизированного «Искандера» нет.
Первый вопрос, который возникает в этом случае — а откуда у украинских источников информация, что дальность стрельбы перспективного «Искандер-И» составляет 1000 км? Вполне возможно, что пуск новой баллистической ракеты средней дальности был ~зафиксирован средствами разведки США, затем экстраполирована траектория полета, определено место падения боевой части и таким образом вычислена дальность стрельбы~.
Ограничение дальности ракет.
Теперь небольшой исторический экскурс.
8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). К средней дальности отнесли изделия с дальностью стрельбы 1000−5500 км, к меньшей — с дальностью стрельбы от 500 до 1000 км. Исходя из ДРСМД, дальность стрельбы для оперативно-тактического комплекса «Искандер» (работа над которым стартовала в 1988 году) была установлена от 50 до 500 км.
1 февраля 2019 года США приостановили действие ДРСМД. На следующий день Россия в ответ также приостановила действие Договора. 2 августа 2019 года Договор окончательно прекратил свое действие. Одной из причин выхода Вашингтона из ДРСМД (по версии Белого дома) явилось принятие Россией на вооружение ракеты к ОТРК «Искандер-К» типа 9М729. Дальность стрельбы этого изделия, по некоторым данным, составляет 2350 км. По другим — она находилась в соответствии с ДРСМД.
Ничего, кроме долговременного вреда, ДРСМД нашей стране не принес. Вооруженные силы лишились одного их важных средств поражения, который особо значим для наших театров военных действий.
4 августа 2025 года Россия официально отменила самоограничение на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Это явилось своеобразным ответом на учения на острове Борнхольм (Дания) в Балтийском море в 2023 году, когда США задействовали ПУ Mk70 (наземный вариант корабельной установки Mk41, которую можно использовать для запуска РСМД), и доставке на Филиппины в 2024 году ракетных комплексов Typhon, которые включали ПУ Mk41.
Так что первый факт боевого применения оперативно-тактического комплекса «Искандер-И» с обновленной ракетой средней дальности ~не является нарушением каких-либо договоренностей в сфере ограничения вооружений~.
Что за ракета?
Экспертное сообщество уже делает заявления, что отличительной особенностью «Искандер-И» являются «повышенные дальность и точность».
При этом известно, что все ракеты этого семейства могут достигать гиперзвуковой скорости (6−7 Махов). Квазибаллистическая траектория, предполагающая маневры уклонения в полете, делает их исключительно сложной целью для перехвата.
Более того, есть все основания полагать, что российские разработчики не остановятся на дальности стрельбы «Искандера» в 1000 км.
~ОТРК «Искандер» располагает по меньшей мере семью типами ракет~. К ним, в частности, относятся баллистические (или аэробаллистические) изделия типа 9М720, 9М723 и 9М723М. Это твердотопливные одноступенчатые ракеты с неотделяемой головной частью, стартовая масса которых составляет 3800 кг, масса боевой части — порядка 480 кг. Баллистические ракеты этого типа осуществляют полет по так называемой квазибаллистической траектории, и точка перегиба находится на высоте примерно 50−60 км.
Есть у «Искандера» и крылатые ракеты типа 9М728 и 9М729, которые представляют собой дозвуковые изделия с турбореактивными маршевыми двигателями. Они осуществляют полет на предельно малых высотах (существенно менее 200 м) с огибанием рельефа местности и могут маневрировать в полете.
Есть основания полагать (разумеется, только в качестве версии), что перспективная ракета ОТРК «Искандер-И» (название комплекса тоже требует уточнения) представляет собой аэробаллистическое изделие с высокой маршевой скоростью полета. Вполне возможно, что ракета обладает большими маневренными возможностями на траектории полета и комплектуется мощной осколочно-фугасной боевой частью массой не менее 500 кг, а, возможно, и до тонны.
Не исключено, что еще и в ходе СВО будут применены изделия с еще большей дальностью стрельбы — 3000 и 5000 км. Технически сделать это относительно несложно, а особо важных объектов Вооруженных сил Украины, для поражения которых и предназначены изделия подобного типа, в пределах досягаемости модернизированных ОТРК, еще вполне достаточно.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),