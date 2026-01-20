Как в Совфеде отреагировали на выход Молдавии из СНГ

Сенатор подчеркнул, что власти Молдавии давно придерживаются курса на «зажим» всего, что связано с Россией. По его словам, такая политика и выход из СНГ вызывает разочарование не только у России, но и у многих жителей этой страны.
«Для России это очень близкая республика, там много наших друзей, контакты с которыми были широкими и взаимовыгодными», — добавил собеседник «Ленты.ру».
Он отметил, что Москва продолжит диалог с Кишиневом. Красин напомнил, что на территории Молдавии располагается Приднестровская Молдавская Республика. По словам сенатора, власти Молдавии и непризнанного государства связывают специфичные отношения. Он уточнил, что в Москве это понимают и желают, чтобы сотрудничество было полезным.
Карасин также выразил озабоченность тем, что при выходе Молдавии из СНГ «разменной монетой» станут граждане страны.
Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой анонсировал выход страны из членства в СНГ. Он уточнил, что процедура прекращения участия в объединении уже стартовала и, вероятно, завершится к концу февраля.