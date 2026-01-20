FT назвала Гренландию эпицентром новой «Большой игры»

Кризис вокруг Гренландии обострился после того, как Трамп заявил о намерении установить контроль над автономной территорией, формально находящейся под контролем Дании. Он утверждает, что остров «окружен» российским и китайским флотом и является «абсолютно необходимым» для обороны Соединенных Штатов. The Wall Street Journal сообщила, что планы по аннексии Гренландии в уме президента США укрепила успешная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.