FT назвала Гренландию эпицентром новой «Большой игры»

Претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию подорвали относительное спокойствие, царившее вокруг острова. Видение политики вокруг Гренландии сменилось с сотрудничества на противостояние в стиле «Большой игры». Такую оценку происходящему вокруг острова дал декан Мидлендского университета Клаус Доддс, передает The Financial Times (FT).
Вместо масштабных войн империи использовали разведку, шпионаж, дипломатические интриги и локальные военные экспедиции.
Понятие ввел офицер британской разведки Артур Конолли, а широкую популярность оно получило благодаря роману Редьярда Киплинга «Ким».
Доддс видит корень конфликта вокруг Гренландии в столкновении двух подходов: европейской концепции «арктической безопасности», сфокусированной на защите местных сообществ, и американской доктрины «обороны полушария», которая, по сути, является стремлением сверхдержавы к жесткому доминированию, где интересы малых государств не учитываются, передает FT.
По словам Доддса, Китай также попытается использовать нынешнюю слабость России, чтобы укрепить свои позиции в Арктике, указав на интерес Пекина к Северному морскому пути, который мог бы вдвое сократить время доставки грузов в Европу.
«Мы сталкиваемся с ситуацией, напоминающей “Большую игру” по урегулированию сфер господства. Ужасная логика заключается в том, что Европа оказалась зажатой между этими сферами урегулирования», — добавил декан Мидлендского университета.
Назначенный Трампом глава комиссии США по арктическим исследованиям Томас Дэнс заявил, что Гренландия является «парадным пунктом» для обороны полушария. «Дело в том, можно ли полагаться на небольшую страну на другом конце света в вопросах безопасности у самых границ Америки. Мы считаем такой риск чрезмерным», — отметил он, имея в виду Данию, передает FT.
Кризис вокруг Гренландии обострился после того, как Трамп заявил о намерении установить контроль над автономной территорией, формально находящейся под контролем Дании. Он утверждает, что остров «окружен» российским и китайским флотом и является «абсолютно необходимым» для обороны Соединенных Штатов. The Wall Street Journal сообщила, что планы по аннексии Гренландии в уме президента США укрепила успешная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.
17 января Трамп объявил о введении с 1 февраля десятипроцентных пошлин на товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Эти меры, по его словам, будут действовать до достижения договоренностей о «полном и окончательном приобретении» Гренландии. С 1 июня ставка пошлин должна увеличиться до 25%.
В ответ восемь европейских стран направили солдат в Гренландию для учений «Арктическая стойкость». Кроме того, FT со ссылкой на источники сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения ответных пошлин против США на сумму €93 млрд или ограничить доступ американских компаний на рынок блока.