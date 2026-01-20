Ричмонд
Зеленский высказался против участия Украины в «Совете мира»

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский высказался против участия Киева в «Совете мира» по урегулированию в секторе Газа, заявив, что Украина не может быть в том или ином совете вместе с Россией.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России, Белоруссии, Украины.

«Для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете», — приводит слова Зеленского агентство УНИАН.

Он добавил, что Киев также не хочет быть в одной структуре с Белоруссией как с союзником РФ.

Неготовность приглашенных вступить в «Совет мира» ранее вызвала недовольство Трампа, в частности он пригрозил президенту Франции Эммануэлю Макрону 200% пошлинами на французское вино и шампанское.

В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание «Совета мира» под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.

