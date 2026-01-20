Трамп раскритиковал Британию за решение отдать Маврикию остров с базой США

Президент США Дональд Трамп обвинил Великобританию в «глупости» из-за планов передать остров Диего-Гарсия, где расположена стратегическая американская военная база, под суверенитет Маврикия. По его словам, этот шаг заметили Россия и Китай. Лондон, ссылаясь на юридическую необходимость, договорился сохранить базу в аренде на 99 лет. Ранее в Индийский океан вошла авианосная группа США, а на базе была замечена повышенная активность, что может указывать на подготовку к новым ударам по Ирану, утверждает Jerusalem Post.