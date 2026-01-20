Орбан отверг идеи венгерской оппозиции по поводу отказа от нефти и газа из РФ

Правительство Венгрии неоднократно отмечало, что пока не может обойтись без российских энергоносителей, но продолжает курс на диверсификацию маршрутов и источников поставок. При этом подчеркивалось, что диверсификация не означает отказа от сотрудничества со старыми, проверенными партнерами. Будапешт не поддерживает план Еврокомиссии, предусматривающий прекращение поставок энергоносителей из России к концу 2027 года. Венгрия по-прежнему получает большую часть нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», а газа — по «Турецкому потоку» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. Как отмечал глава МИД Петер Сийярто, в 2025 году в Венгрию из России поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров природного газа.