В Совфеде назвали условие сотрудничества России с Европой

«Так что мы еще хорошо подумаем, стоит ли идти навстречу Европе, потому что Европа повела себя абсолютно непорядочно за то доброе дело, которое сделал Советский Союз, Россия та же [что и была], освобождая Европу от нацизма», — заявил Джабаров.