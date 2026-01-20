Сенатор напомнил, что когда европейские лидеры рвали партнерские отношения с Россией на фоне начала СВО, то демонстрировали удовлетворение от отказа от российских энергоносителей. Собеседник «Ленты.ру» акцентировал внимание, что некоторые страны Европы даже планировали возведение стен на границе с РФ.
«Так что мы еще хорошо подумаем, стоит ли идти навстречу Европе, потому что Европа повела себя абсолютно непорядочно за то доброе дело, которое сделал Советский Союз, Россия та же [что и была], освобождая Европу от нацизма», — заявил Джабаров.
Сенатор отметил, что в случае возобновления отношений российские дипломаты и политики будут оценивать условия сотрудничества, которые предложат европейские лидеры. Он подчеркнул, что основным условием России для возобновления контактов является отказ Европы от поддержки Украины.
Ранее директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс спрогнозировал изменение позиции европейских стран относительно сотрудничества с Россией из-за притязаний США на Гренландию. По мнению эксперта, Европа может пытаться возобновить контакты с Москвой.