Axios: Трамп отправляется в Давос как никогда агрессивным и амбициозным

В последние недели американский лидер Дональд Трамп показал, что его больше не устраивает доминирование в США и мировых новостях — он хочет доминировать во всем мире. Он отправляется в Давос как никогда уверенный в своих силах влиять на глобальные события и с большей готовностью запугивать и критиковать любого, кто встанет у него на пути, пишет американский портал Axios.