Axios: Трамп отправляется в Давос как никогда агрессивным и амбициозным

В последние недели американский лидер Дональд Трамп показал, что его больше не устраивает доминирование в США и мировых новостях — он хочет доминировать во всем мире. Он отправляется в Давос как никогда уверенный в своих силах влиять на глобальные события и с большей готовностью запугивать и критиковать любого, кто встанет у него на пути, пишет американский портал Axios.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Такое поведение Трампа, согласно статье, его советники объясняют успехом молниеносной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Это, безусловно, еще больше расширило его возможности для демонстрации силы по всему миру», — сказал один из высокопоставленных советников.

Накануне вечером Трамп опубликовал мемы о своих претензиях на Гренландию и Канаду, личные текстовые сообщения от президента Франции Эммануэля Макрона и генсекретаря НАТО Марка Рютте, а также «свежие доводы», почему Гренландия должна принадлежать США. «Взор президента обращен на весь мир… Америка по-прежнему является мировым лидером», — пояснил эти действия высокопоставленный американский чиновник.

Сам Трамп, отвечая на вопрос о содержании своего послания в Давосе, сказал: «Я расскажу о том, насколько невероятных успехов добилась наша страна».

Но собеседник Axios посоветовал участникам швейцарского форума готовиться к оскорблениям, когда Трамп в среду будет выступать с речью.

«Никогда не знаешь, чего ждать от речи президента, пока он ее не произнесет», — признался он.

Хотя европейцы дали понять, что готовы к ответным мерам, некоторые участники форума сомневаются в том, что европейцы смогут противостоять Трампу на равных. «Готов поспорить, что у европейцев не хватит силы духа», — пошутил американский чиновник, неоднократно посещавший форум в Давосе.

Эта неделя рискует стать весьма напряженной в швейцарских Альпах, заключает издание.

