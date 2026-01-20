Axios: Трамп отправляется в Давос как никогда агрессивным и амбициозным

Накануне вечером Трамп опубликовал мемы о своих претензиях на Гренландию и Канаду, личные текстовые сообщения от президента Франции Эммануэля Макрона и генсекретаря НАТО Марка Рютте, а также «свежие доводы», почему Гренландия должна принадлежать США. «Взор президента обращен на весь мир… Америка по-прежнему является мировым лидером», — пояснил эти действия высокопоставленный американский чиновник.
Сам Трамп, отвечая на вопрос о содержании своего послания в Давосе, сказал: «Я расскажу о том, насколько невероятных успехов добилась наша страна».
«Никогда не знаешь, чего ждать от речи президента, пока он ее не произнесет», — признался он.
Хотя европейцы дали понять, что готовы к ответным мерам, некоторые участники форума сомневаются в том, что европейцы смогут противостоять Трампу на равных. «Готов поспорить, что у европейцев не хватит силы духа», — пошутил американский чиновник, неоднократно посещавший форум в Давосе.
Эта неделя рискует стать весьма напряженной в швейцарских Альпах, заключает издание.