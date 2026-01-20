Каллас: ЕС не намерен начинать драку с США из-за Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Евросоюз не намерен «начинать драку» с США из-за Гренландии, но будет защищать свои позиции и имеет для этого набор инструментов. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, выступая на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям на сессии Европарламента в Страсбурге.