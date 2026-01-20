Каллас: ЕС не намерен начинать драку с США из-за Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Евросоюз не намерен «начинать драку» с США из-за Гренландии, но будет защищать свои позиции и имеет для этого набор инструментов. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, выступая на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям на сессии Европарламента в Страсбурге.
«ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов», — заявила она, добавив, что прямые угрозы «не заставят Данию отдать Гренландию, но сделают и США, и Европу беднее».
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше