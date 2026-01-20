Ричмонд
Соседняя с Беларусью Чернобыльская АЭС отключена от электроснабжения

Отключение линии электропередачи случилось на соседней с Беларусью Чернобыльской АЭС.

Источник: Комсомольская правда

Соседняя с Беларусью Чернобыльская АЭС отключена от электроснабжения. Подробности сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом пишет РИА Новости.

Гросси обратил внимание, что на площадке Чернобыльской АЭС, которая находится примерно в 11 километрах от Беларуси, за прошедшую неделю была отключена одна линия электропередачи. Он пояснил, что это случилось после того, как в результате военной активности была повреждена электрическая подстанция, являющаяся критически важной для электроснабжения объекта.

Гендиректор МАГАТЭ заметил: после повреждения подстанции площадка Чернобыльской АЭС продолжила получить внешнее электроснабжение, но по другим линиям.

Тем временем «Белоруснефть» сказала, какой будет каждая десятая машина в Беларуси уже в 2030 году.

Ранее минчан предупредили об опасном морозном смоге из-за аварии на теплотрассе: «Не открывать окна, не гулять долго на улице, не прогревать подолгу машины во дворах».

Кстати, мы узнали, кому, когда и при каких условиях сделают перерасчет в жировках из-за отсутствия отопления и горячей воды после аварии на теплосетях.

