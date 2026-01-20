Соседняя с Беларусью Чернобыльская АЭС отключена от электроснабжения

Гросси обратил внимание, что на площадке Чернобыльской АЭС, которая находится примерно в 11 километрах от Беларуси, за прошедшую неделю была отключена одна линия электропередачи. Он пояснил, что это случилось после того, как в результате военной активности была повреждена электрическая подстанция, являющаяся критически важной для электроснабжения объекта.