Эксперт объяснил отношение Трампа к Макрону фразой о хромой утке

По мнению собеседника «Ленты.ру», Трамп может поддержать план коллеги, но пока отношения двух президентов являются напряженными. Американист подчеркивает, что хозяин Белого дома не считает французского лидера тяжеловесным авторитетным политиком.
«Я думаю, Трамп воспринимает Макрона как “хромую утку”, которая досиживает последний год на посту французского президента. Поэтому это уже с ходу, скажем так, осложняет перспективы каких-либо будущих, спешно тем более организованных переговоров по инициативе французской стороны», — объяснил политолог.
Малек Дудаков уточнил, что негативное отношение Трампа к Макрону объясняется еще и тем, что президент Франции представляет «коалицию желающих», которая, вопреки официальной линии Вашингтона, стремится к продолжению конфликта с Россией, поэтому затягивает переговорный процесс Москвы и Киева.
Эксперт допускает, что встреча Большой семерки все-таки состоится в Париже, но для этого странам-участницам надо понять, зачем им нужны эти переговоры.
О переписке Макрона и Дональда Трампа стало известно после того, как последний опубликовал в соцсети сообщение от французского лидера, в котором тот предлагал организацию сбора политиков из нескольких стран.
Перед этим Макрон представил широкой публике видео своей беседы с Трампом, в котором обсуждался вопрос прекращения огня на Украине.