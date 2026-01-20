Эксперт объяснил отношение Трампа к Макрону фразой о хромой утке

Американский президент Дональд Трамп не считает президента Франции Эммануэля Макрона авторитетным политиком, воспринимая его как человека, чья власть является формальной. Из-за такого отношения лидера США инициатива французского коллеги о проведении встречи «Большой семерки» с участием России, Дании, Сирии в Париже может не реализоваться. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог-американист Малек Дудаков.