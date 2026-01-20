Ричмонд
Баку начал поставлять в Ереван критически важные товары, заявил Алиев

Алиев: Азербайджан начал поставлять в Армению критически важные товары.

Источник: © РИА Новости

БАКУ, 20 янв — РИА Новости. Азербайджан начал поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего нефтепродукты, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе.

«Мы начали поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего нефтепродукты, от которых эта страна в значительной степени зависит. И это взаимовыгодная ситуация. Поэтому я думаю, что совместными усилиями Армении и Азербайджана, включая гражданское общество, мы добьемся не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. Это наша цель», — сказал президент Азербайджана.