В Совфеде оценили приглашение Зеленского в «Совет мира»

«В этом приглашении ничего неожиданного нет. И в болезненной реакции [президента Украины Владимира] Зеленского, который использует любой повод, чтобы упомянуть Россию в негативном ключе, тоже ничего нового», — сказал собеседник «Ленты.ру».
Сенатор уточнил, что пока Совет мира — только проект, и неизвестно, как он будет реализован и будет ли его деятельность соответствовать существующим международно-правовым нормам.
Он напомнил, что объединение лидеров стран задумывалось для контроля над мирным урегулированием конфликта в секторе Газа.
Григорий Карасин подчеркнул, что участие в Совете мира предусматривает для политика стремление к дипломатическим методам разрешения кризисов. Сенатор добавил, что приоритет все равно остается не за новым объединением, а за уже существующими организациями, в частности ООН.
О том, что Украина получила приглашение в Совет мира Трампа, ранее объявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что не представляет свое участие в работе органа вместе с представителями России и Белоруссии.