В Совфеде оценили приглашение Зеленского в «Совет мира»

Предложение Украине войти в Совет мира по сектору Газа от американского лидера Дональда Трампа не вызывает удивления. Об этом глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«В этом приглашении ничего неожиданного нет. И в болезненной реакции [президента Украины Владимира] Зеленского, который использует любой повод, чтобы упомянуть Россию в негативном ключе, тоже ничего нового», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Сенатор уточнил, что пока Совет мира — только проект, и неизвестно, как он будет реализован и будет ли его деятельность соответствовать существующим международно-правовым нормам.

Он напомнил, что объединение лидеров стран задумывалось для контроля над мирным урегулированием конфликта в секторе Газа.

Григорий Карасин подчеркнул, что участие в Совете мира предусматривает для политика стремление к дипломатическим методам разрешения кризисов. Сенатор добавил, что приоритет все равно остается не за новым объединением, а за уже существующими организациями, в частности ООН.

О том, что Украина получила приглашение в Совет мира Трампа, ранее объявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что не представляет свое участие в работе органа вместе с представителями России и Белоруссии.

