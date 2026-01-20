Политологи рассказали, почему Европа против «Совета мира»

Во вторник Дональд Трамп резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за отказ присоединиться к проекту «Совета мира». По данным Bloomberg, этот шаг Парижа может создать эффект домино, и другие европейские союзники также могут проигнорировать инициативу Вашингтона.
Почему в ЕС отказываются вступать в «Совет мира»
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко уверен, что основы для работы предлагаемой Трампом структуры пока нет.
«Дело в том, что Совет должен решать проблемы сектора Газа после того, как там наступит мир. Мир там еще не наступил. Вокруг этого Совета много разговоров, но пока мало сферы для конкретной деятельности», — поясняет эксперт.
Ткаченко уверен, что это не единственная причина отказа европейцев. Вторая причина более серьезная — это Гренландия. Сейчас европейцы демонстрируют готовность сотрудничать с Соединенными Штатами, но пока не разрешен гренландский конфликт, это невозможно, рассказывает политолог. Войти в «Совет мира» означает подчинение США.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров также считает, что одной из причин непринятия новой инициативы Трампа является ситуация в Гренландии.
«Отказ от вступления в “Совет мира” — это форма протеста, связанная с намерениями Трампа по поводу Гренландии», — уверен эксперт.
Что происходит в Европе
Сейчас Европа переживает трудный период, когда страны пытаются понять, где же заканчивается национальное и начинается общее европейское объединение, рассказывает Ткаченко.
«В целом полноценной дипломатической европейской службы, которая бы отвечала и реализовывала внешнюю политику Европейского Союза, нет. Каждое государство сохраняет свою культуру, язык традиций и не доверяет Кае Каллас и ее службе представлять свои интересы», — поясняет политолог.
Федоров отмечает, что страны, которые имеют особые отношения с США относятся к предложениям Трампа более лояльно, в отличие от остальных тяжеловесов в Европе и их сторонников.
Говорить о европейском единстве сегодня невозможно. Федоров обращает внимание позицию Макрона, который на фоне рассылки приглашений Трампа в «Совет мира» зовет американского лидера в Париж для участия во внеплановом саммите G7, пользуясь тем, что Франция сейчас председательствует в объединении. Там помимо гренландского вопроса планируется обсудить другие мировые проблемы, включая украинский кризис.
«Макрон говорит, что он не понимает позицию Трампа по Гренландии, но это явная уловка. Все прекрасно понимает Макрон, он просто пытается не доводить ситуацию до прямой конфронтации с Соединенными Штатами», — отмечает Федоров.
Сможет ли Трамп создать работающую структуру
«“Совет мира” — весьма туманная инициатива Трампа, которая предназначена для регулирования вопросов Газы и Сирии. Решение украинского конфликта здесь не будет приоритетом, даже если об этом шла речь», — считает Федоров.
Эксперт полагает, что российские дипломаты получили соответствующее разъяснение, где объясняется позиция американцев по приглашению Владимира Путина принять участие в «Совете мира». После изучения полученных материалов РФ сформулирует ответ Трампу.
Политолог Ткаченко обращает внимание, что многие масштабные идеи Трампа зачастую оставались на уровне громких заявлений.
«Даже его попытки мирного разрешения конфликта, как правило, заканчивались тем, что конфликт продолжался. Ну, а здесь идея уж совсем завиральная. То, что все сядут вокруг стола, принесут по миллиарду долларов, и Трамп будет раздавать жителям Газы, — это просто какая-то сказка», — уверен эксперт.