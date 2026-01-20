Политологи рассказали, почему Европа против «Совета мира»

На днях президент США Дональд Трамп заявил о формировании «Совета мира», которому предстоит взять на себя управление сектором Газа в послевоенный период. Более того, Трамп рассматривает новую структуру для решения других глобальных конфликтов. Приглашения войти в Совет разлетелись по всему миру, в числе адресатов были и лидеры европейских стран. Редакция Новостей Mail узнала у политологов, почему в ЕС настороженно отнеслись к новому проекту Трампа и какое влияние он может оказать на архитектуру европейской дипломатии. Подробнее — в материале.