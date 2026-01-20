Тимошенко считает, что ее хотят «уничтожить» в преддверии выборов на Украине

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Тимошенко обвинения в попытке подкупа депутатов Верховной рады. 16 января суд определил ей меру пресечения в виде внесения залога в размере 33,3 млн гривен (около $760 тыс.). У Тимошенко остается еще более суток для внесения залога, иначе она будет помещена под стражу. Ранее «Украинская правда» сообщала, что сторонники Тимошенко внесли уже более трети этой суммы, однако сама лидер партии сказала, что пока не располагает информацией об этом.