Молдавия будет пытаться узурпировать власть в Гагаузии, заявил Шор

«Сегодня в Гагаузии избранный башкан — Евгения Гуцул, которая отстаивала интересы и улучшила жизнь граждан, за что ее и посадили в тюрьму. Евгения Гуцул была твердым последователем интересов жителей Гагаузии, отстаивала русский язык, на котором говорят все жители автономии. Да, молдавские власти будут пытаться узурпировать власть в Гагаузии. Есть законно избранный башкан, которого посадили в тюрьму», — сказал Шор в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил Шор, Кишинев будет вмешиваться в предстоящие выборы в парламент Гагаузии. При этом политик подчеркнул, что его команда в выборах принимать участия не будет, потому что считает незаконной ситуацию с Гуцул.
«Наша команда не будет принимать участия в этих выборах, мы считаем, что эти выборы неправильные, потому что-то, как отстранили Евгению Гуцул, — это беззаконно и беспредельно», — отметил он.