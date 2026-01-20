Молдавия будет пытаться узурпировать власть в Гагаузии, заявил Шор

«Сегодня в Гагаузии избранный башкан — Евгения Гуцул, которая отстаивала интересы и улучшила жизнь граждан, за что ее и посадили в тюрьму. Евгения Гуцул была твердым последователем интересов жителей Гагаузии, отстаивала русский язык, на котором говорят все жители автономии. Да, молдавские власти будут пытаться узурпировать власть в Гагаузии. Есть законно избранный башкан, которого посадили в тюрьму», — сказал Шор в эфире телеканала «Россия 24».