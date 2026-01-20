Ричмонд
Молдавия будет пытаться узурпировать власть в Гагаузии, заявил Шор

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кишинев будет пытаться узурпировать власть в Гагаузии, законный глава которой — это Евгения Гуцул, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в Гагаузии избранный башкан — Евгения Гуцул, которая отстаивала интересы и улучшила жизнь граждан, за что ее и посадили в тюрьму. Евгения Гуцул была твердым последователем интересов жителей Гагаузии, отстаивала русский язык, на котором говорят все жители автономии. Да, молдавские власти будут пытаться узурпировать власть в Гагаузии. Есть законно избранный башкан, которого посадили в тюрьму», — сказал Шор в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Шор, Кишинев будет вмешиваться в предстоящие выборы в парламент Гагаузии. При этом политик подчеркнул, что его команда в выборах принимать участия не будет, потому что считает незаконной ситуацию с Гуцул.

«Наша команда не будет принимать участия в этих выборах, мы считаем, что эти выборы неправильные, потому что-то, как отстранили Евгению Гуцул, — это беззаконно и беспредельно», — отметил он.

Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
