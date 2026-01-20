Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wirtualna Polska: зачем Трампу нужен Путин в «Совете мира»

Президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина принять участие в работе «Совета мира». Что за этим стоит, рассказал польский интернет-портал Wirtualna Polska.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что приглашение российского президента в «Совет мира» продиктовано рядом причин. Во-первых, Трамп может быть заинтересован в разделении ответственности за сектор Газа.

Эксперты предполагают, что детище Трампа настолько сложное и невероятное, что он, возможно, планирует «разделить неудачу» с другими мировыми лидерами.

Во-вторых, если «Совет мира» захочет создать политический орган в Газе, для этого потребуется одобрение со стороны ХАМАС. Поэтому Трамп хочет, чтобы в совете присутствовали политики, способные влиять на ХАМАС и сделать процесс восстановления Газы «относительно динамичным и безболезненным», пишет издание.

Эксперты признают, что «у Путина все еще есть определенное влияние» в регионе.

В-третьих, в присутствии Путина в совете может быть заинтересован Израиль. В статье напоминается, что в конце декабря стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возобновил контакты с Кремлем. Эксперты не исключают, что эти контакты касаются не только иранской проблемы, но и Палестины, и Турции. Издание указывает, что следующим соперником Израиля (если не учитывать Иран) может стать Турция, которая значительно усилила свои позиции в результате войны на Ближнем Востоке.

И Тель-Авив, по мнению экспертов, хочет ограничить влияние Анкары с помощью Москвы.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше