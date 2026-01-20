Wirtualna Polska: зачем Трампу нужен Путин в «Совете мира»

В-третьих, в присутствии Путина в совете может быть заинтересован Израиль. В статье напоминается, что в конце декабря стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возобновил контакты с Кремлем. Эксперты не исключают, что эти контакты касаются не только иранской проблемы, но и Палестины, и Турции. Издание указывает, что следующим соперником Израиля (если не учитывать Иран) может стать Турция, которая значительно усилила свои позиции в результате войны на Ближнем Востоке.