Wirtualna Polska: зачем Трампу нужен Путин в «Совете мира»

В статье говорится, что приглашение российского президента в «Совет мира» продиктовано рядом причин. Во-первых, Трамп может быть заинтересован в разделении ответственности за сектор Газа.
Во-вторых, если «Совет мира» захочет создать политический орган в Газе, для этого потребуется одобрение со стороны ХАМАС. Поэтому Трамп хочет, чтобы в совете присутствовали политики, способные влиять на ХАМАС и сделать процесс восстановления Газы «относительно динамичным и безболезненным», пишет издание.
В-третьих, в присутствии Путина в совете может быть заинтересован Израиль. В статье напоминается, что в конце декабря стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возобновил контакты с Кремлем. Эксперты не исключают, что эти контакты касаются не только иранской проблемы, но и Палестины, и Турции. Издание указывает, что следующим соперником Израиля (если не учитывать Иран) может стать Турция, которая значительно усилила свои позиции в результате войны на Ближнем Востоке.