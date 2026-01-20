Впервые за 100 лет в Канаде разработали план ответа на атаку США

Пока в Канаде уверены, что нападение США — маловероятно, но все же предварительно оценили возможности противника и свой потенциал. Моделирование показало, что стратегические позиции Канады на суше и море смогут противостоять американским военным силам в течение двух дней, максимум — недели из-за отсутствия современного оборудования и военнослужащих.