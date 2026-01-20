Впервые за 100 лет в Канаде разработали план ответа на атаку США

Чтобы оценить возможности ВС Канады, военные смоделировали гипотетическое нападение США. По данным анонимных собеседников канадского издания The Globe and Mail из правительства страны, сценарий вторжения американцев рассматривался как возможный впервые за последние сто лет, пишет «Интерфакс».
Пока в Канаде уверены, что нападение США — маловероятно, но все же предварительно оценили возможности противника и свой потенциал. Моделирование показало, что стратегические позиции Канады на суше и море смогут противостоять американским военным силам в течение двух дней, максимум — недели из-за отсутствия современного оборудования и военнослужащих.
Чтобы сопротивляться противнику, в Канаде намерены прибегнуть к нетрадиционным способам ведения войны: например, к партизанским приемам, которые использовали моджахеды в Афганистане во время конфликта с СССР.
В канадском Минобороны уточнили, что моделирование ситуации и ответа на вторжение нельзя рассматривать как военный план, а только лишь как концепцию.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает Канаду уязвимым регионом для России и Китая, которых хозяин Белого дома называет противниками США в Арктике. Политик выразил надежду, что Канада увеличит свои расходы на оборону, чтобы иметь возможность отстоять свои границы в случае нападения.