«Мы переходим в мир без правил»: Макрон в тёмных очках потроллил Трампа в Давосе

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе «потроллил» лидера США Дональда Трампа. Он обратил внимание, что в мире было зафиксировано более 60 войн, и это всё равно рекордное число, несмотря на то, что некоторые конфликты были «улажены».