«Мы переходим в мир без правил»: Макрон в тёмных очках потроллил Трампа в Давосе

«В 2024 году было зафиксировано более 60 войн — абсолютный рекорд. Даже если я понимаю, что несколько из них были “улажены”», — сказал Макрон, используя терминологию Трампа.
Также политик в своей давосской речи заявил, что США пытаются ослабить Европу и создают «мир без правил», и ЕС должен защищаться.
Нужно отметить, что Макрон выступал в тёмных очках-авиаторах: дело в том, что президент Франции недавно получил травму глаза и до сих пор прячется за очками.
В последние дни между Трампом и Макроном пробежала «чёрная кошка» из-за ситуации с Гренландией и Советом мира. Так, Трамп захотел ввести пошлины для ЕС из-за ситуации с Гренландией, а Макрон призвал Европу в ответ применить «торговую базуку».
Также Трамп резко прокомментировал сообщения об отказе Франции участвовать в так называемом Совете мира по Газе. По его словам, Эммануэль Макрон «никому не нужен». А ещё президент США слил личную переписку с коллегой из Франции.