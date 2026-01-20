Ричмонд
«Мы переходим в мир без правил»: Макрон в тёмных очках потроллил Трампа в Давосе

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе «потроллил» лидера США Дональда Трампа. Он обратил внимание, что в мире было зафиксировано более 60 войн, и это всё равно рекордное число, несмотря на то, что некоторые конфликты были «улажены».

Источник: Reuters

«В 2024 году было зафиксировано более 60 войн — абсолютный рекорд. Даже если я понимаю, что несколько из них были “улажены”», — сказал Макрон, используя терминологию Трампа.

Также политик в своей давосской речи заявил, что США пытаются ослабить Европу и создают «мир без правил», и ЕС должен защищаться.

Нужно отметить, что Макрон выступал в тёмных очках-авиаторах: дело в том, что президент Франции недавно получил травму глаза и до сих пор прячется за очками.

В последние дни между Трампом и Макроном пробежала «чёрная кошка» из-за ситуации с Гренландией и Советом мира. Так, Трамп захотел ввести пошлины для ЕС из-за ситуации с Гренландией, а Макрон призвал Европу в ответ применить «торговую базуку».

Также Трамп резко прокомментировал сообщения об отказе Франции участвовать в так называемом Совете мира по Газе. По его словам, Эммануэль Макрон «никому не нужен». А ещё президент США слил личную переписку с коллегой из Франции.

