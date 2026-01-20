Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ingeniøren: датская разведка призвала власти отказаться от использования на службе наушников с Bluetooth

Растущая напряженность между США и Данией побудила датскую разведку выпустить предупреждение о недопустимости использования устройств Bluetooth, сообщает датская газета Ingeniøren.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Согласно статье, на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию власти Дании рекомендовали должностным лицам, включая государственных служащих и сотрудников полиции, отказаться от использования Bluetooth-наушников и AirPods на службе из-за рисков шпионажа.

Предупреждение было выпущено датской службой военной разведки.

В нем подчеркивается, что технология Bluetooth, широко используемая в таких устройствах, как наушники и колонки, «создает уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками».

Представители разведывательной службы особо рекомендовали «до дальнейшего уведомления» отключить функцию Bluetooth на смартфонах, планшетах и компьютерах, которые применяются в служебных целях.

Издание отмечает, что эксперты по кибербезопасности уже много лет указывают на слабые места, присущие технологии Bluetooth. Злоумышленники могут использовать эти уязвимости для получения контроля над устройствами или перехвата потоков данных без необходимости подтверждать соединения с другими устройствами, обеспечивая себе дополнительный доступ к конфиденциальной информации, поясняет Ingeniøren.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше