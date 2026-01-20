Ingeniøren: датская разведка призвала власти отказаться от использования на службе наушников с Bluetooth

Издание отмечает, что эксперты по кибербезопасности уже много лет указывают на слабые места, присущие технологии Bluetooth. Злоумышленники могут использовать эти уязвимости для получения контроля над устройствами или перехвата потоков данных без необходимости подтверждать соединения с другими устройствами, обеспечивая себе дополнительный доступ к конфиденциальной информации, поясняет Ingeniøren.