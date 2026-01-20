Ingeniøren: датская разведка призвала власти отказаться от использования на службе наушников с Bluetooth

Согласно статье, на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию власти Дании рекомендовали должностным лицам, включая государственных служащих и сотрудников полиции, отказаться от использования Bluetooth-наушников и AirPods на службе из-за рисков шпионажа.
Предупреждение было выпущено датской службой военной разведки.
Представители разведывательной службы особо рекомендовали «до дальнейшего уведомления» отключить функцию Bluetooth на смартфонах, планшетах и компьютерах, которые применяются в служебных целях.
Издание отмечает, что эксперты по кибербезопасности уже много лет указывают на слабые места, присущие технологии Bluetooth. Злоумышленники могут использовать эти уязвимости для получения контроля над устройствами или перехвата потоков данных без необходимости подтверждать соединения с другими устройствами, обеспечивая себе дополнительный доступ к конфиденциальной информации, поясняет Ingeniøren.