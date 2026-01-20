Ричмонд
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что его команда не будет участвовать в выборах в Народное собрание Гагаузии 22 марта.

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что его команда не будет участвовать в выборах в Народное собрание Гагаузии 22 марта из-за ситуации с арестом и приговором главе автономии Евгении Гуцул.

— Наша команда не будет принимать участие в этих выборах. Мы считаем, что эти выборы неправильные, потому что-то, как поступили с Евгенией Гуцул — это беззаконно и беспредельно.

Сегодня в Гагаузии есть избранный башкан Евгения Гуцул, которая отстаивала интересы и улучшила жизнь граждан, за что ее и посадили в тюрьму, — сказал он.

— Молдавские власти будут пытаться узурпировать власть в Гагаузии, поэтому мы не будем участвовать, потому что есть законно избранный башкан, которого посадили в тюрьму, — отметил Шор.

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
