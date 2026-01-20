Макрон: Европа не должна никому уступать возможность вести диалог с Россией

«Российские переговорщики взаимодействуют с американскими переговорщиками и с другими, и мы это прекрасно знаем, — сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV. — Мы хотим возобновить диалог и сделаем это вместе с нашими ключевыми партнерами, поскольку считаем это полезным. И мы, европейцы, не должны уступать кому бы то ни было эксклюзивное право на контакт с Россией».