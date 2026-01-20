Ричмонд
Макрон: Европа не должна никому уступать возможность вести диалог с Россией

Французский президент при этом не подтвердил, что в Париже могла бы состояться встреча в рамках G7 с участием российских представителей.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Европа не должна уступать кому бы то ни было возможность вести диалог с Россией. Такое мнение на полях Всемирного экономического форума в Давосе выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Российские переговорщики взаимодействуют с американскими переговорщиками и с другими, и мы это прекрасно знаем, — сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV. — Мы хотим возобновить диалог и сделаем это вместе с нашими ключевыми партнерами, поскольку считаем это полезным. И мы, европейцы, не должны уступать кому бы то ни было эксклюзивное право на контакт с Россией».

В то же время Макрон не подтвердил, что в ближайшие дни в Париже могла бы состояться встреча Группы семи (G7) с участием российских представителей.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал личное сообщение от французского лидера, который предложил организовать в Париже 22 января встречу Группы семи и пригласить к участию Россию и Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия приглашения на эту встречу не получала. В посольстве РФ в Париже сообщили ТАСС, что дипмиссия не получала обращений от французских властей относительно проведения такой встречи.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше