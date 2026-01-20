Глава Еврокомиссии выступила за сотрудничество с США по Арктике

По ее словам, с этой целью планируются в том числе инвестиции в Гренландию.
«Мы работаем над масштабным привлечением европейских инвестиций в Гренландию. Мы будем работать с Соединенными Штатами и всеми партнерами над обеспечением безопасности в Арктике в целом. Очевидно, что это отвечает нашим общим интересам», — сказала Урсула фон дер Ляйен журналистам на полях ВЭФ в Давосе (цитата по Reuters).
Дональд Трамп пригрозил дополнительными пошлинами восьми европейским странам, направившим военнослужащих в Гренландию, если вопрос о приобретении острова Соединенными Штатами не решится. Европейские лидеры на форуме в Давосе планировали убедить президента США смягчить позицию. В противном случае ЕС может ввести ответные меры.