Глава Еврокомиссии выступила за сотрудничество с США по Арктике

«Мы работаем над масштабным привлечением европейских инвестиций в Гренландию. Мы будем работать с Соединенными Штатами и всеми партнерами над обеспечением безопасности в Арктике в целом. Очевидно, что это отвечает нашим общим интересам», — сказала Урсула фон дер Ляйен журналистам на полях ВЭФ в Давосе (цитата по Reuters).