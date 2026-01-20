Bloomberg: Дания планирует проводить круглогодичные учения в Гренландии на фоне угроз Трампа

В статье говорится, что военные учения «Арктическая выносливость» (Arctic Endurance) продлятся дольше, чем предыдущие миссии, и, скорее всего, будут проводиться круглый год. Таким мнением поделился глава командования в Гренландии Сорен Андерсен.
Гренландия и северный фланг НАТО должны быть защищены. Обучение имеет важное значение. Это касается как датских подразделений, так и наших союзников, которые не привыкли здесь действовать.
Согласно Sermitsiaq, НАТО проводила учения в Гренландии в июле, августе и сентябре прошлого года. Решение о продлении учений может быть связано с тем, что Дания и ряд других стран НАТО усиливают оборону Гренландии после возобновления давления со стороны Трампа.
По сообщениям датских СМИ, в понедельник в Гренландию прибыл командующий сухопутными войсками Дании Петер Бойсен с группой солдат. Это вторая группа военнослужащих в рамках развертывания, которое началось на прошлой неделе.
В свою очередь, Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) вечером в понедельник предупредило в своем аккаунте в соцсети X, что самолеты командования вскоре прибудут на американскую авиабазу Питуффик на северо-западе Гренландии. Операция была согласована с Данией, отметило NORAD.