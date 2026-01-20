Ричмонд
Bloomberg: Дания планирует проводить круглогодичные учения в Гренландии на фоне угроз Трампа

Объединенное Арктическое командование Дании расширяет военные учения в Гренландии и собирается проводить их круглый год из-за давления администрации Дональда Трампа на арктический остров, передает агентство Bloomberg со ссылкой на гренландскую газету Sermitsiaq.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что военные учения «Арктическая выносливость» (Arctic Endurance) продлятся дольше, чем предыдущие миссии, и, скорее всего, будут проводиться круглый год. Таким мнением поделился глава командования в Гренландии Сорен Андерсен.

Гренландия и северный фланг НАТО должны быть защищены. Обучение имеет важное значение. Это касается как датских подразделений, так и наших союзников, которые не привыкли здесь действовать.

Сорен Андерсен
глава датского командования в Гренландии

Согласно Sermitsiaq, НАТО проводила учения в Гренландии в июле, августе и сентябре прошлого года. Решение о продлении учений может быть связано с тем, что Дания и ряд других стран НАТО усиливают оборону Гренландии после возобновления давления со стороны Трампа.

По сообщениям датских СМИ, в понедельник в Гренландию прибыл командующий сухопутными войсками Дании Петер Бойсен с группой солдат. Это вторая группа военнослужащих в рамках развертывания, которое началось на прошлой неделе.

В свою очередь, Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) вечером в понедельник предупредило в своем аккаунте в соцсети X, что самолеты командования вскоре прибудут на американскую авиабазу Питуффик на северо-западе Гренландии. Операция была согласована с Данией, отметило NORAD.

