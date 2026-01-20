Bloomberg: Дания планирует проводить круглогодичные учения в Гренландии на фоне угроз Трампа

Согласно Sermitsiaq, НАТО проводила учения в Гренландии в июле, августе и сентябре прошлого года. Решение о продлении учений может быть связано с тем, что Дания и ряд других стран НАТО усиливают оборону Гренландии после возобновления давления со стороны Трампа.