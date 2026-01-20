Трамп опубликовал личную переписку с Макроном, в которой упоминается Гренландия

«Американский президент понимает, что мир движется в сторону многополярности и пытается создать новые институты многополярного мира, чтобы поставить под контроль его развитие. Трамп понял, что западные страны сколь угодно могут созывать свои междусобойчики и решать там свои вопросы, но пока существуют такие организации как БРИКС и ШОС, развитие многополярного мира им остановить не удастся, а потому надо хотя бы за этим приглядывать», — пояснил он в разговоре с «Газетой.Ru».