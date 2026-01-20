Ричмонд
Еврокомиссар Кубилюс: ЕС придется вести диалог с Россией по Украине

По словам еврокомиссара по вопросам обороны и космосу, без стратегического плана смысла в диалоге с РФ нет.

Источник: РИА "Новости"

ВИЛЬНЮС, 20 января. /ТАСС/. Европа в любом случае должна будет вести диалог с руководством РФ по урегулированию на Украине, но для этого нужно разработать план, в основе которого будет лежать усиление ВСУ. Об этом в программе «Суть дела» литовского портала Delfi заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс.

«Европе необходим свой стратегический план по достижению мира на Украине. До сих пор такого собственного плана у нас не было. Заручившись им, можно завязать диалог с президентом [РФ Владимиром] Путиным, что неизбежно, так как к миру можно прийти при участии лишь двух сторон», — сказал он.

Как отметил еврокомиссар, без стратегического плана смысла в диалоге с РФ нет. «Просто завязать его смысла нет. Надо выстроить политическую линию», — утверждал Кубилюс.

В основе европейского плана он видит укрепление украинской армии. «Оно должно быть значительным. Речь должна идти об увеличении военной помощи Украине со стороны Европы не на 10%, а в разы», — подчеркнул литовский политик.