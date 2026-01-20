Ричмонд
Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира

Лукашенко от имени Беларуси подписал документ о присоединении к Совету мира.

Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко был подписан документ о присоединении республики к Совету мира. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Официально документ о присоединении Беларуси к Совету мира и выполнении положений устава Совета мира был подписан белорусским лидером 20 января.

Документ был подписан в полном соответствии с предусмотренной процедурой, которая была обозначена в письме президента США.

Накануне «Комсомолка» писала, что президент США Дональд Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение. В МИД отмечали, что в обращении Беларуси в контексте урегулирования ситуации в Газе предложили стать учредителем Совета мира — новой международной организации.

Еще 20 января Александр Лукашенко озвучил требование к генеральному директору Belgee: «Никуда не денешься!».

