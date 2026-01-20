Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 20 января белорусский президент подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.
И во время церемонии подписания глава страны сказал, что его прельщает тот факт, что Совет мира, его действия и возможности, могут распространиться на другие части планеты. Также Лукашенко подчеркнул, что, присоединяясь к Совету мира, Беларусь стремится повлиять на украинские власти.
— Прежде всего, может быть, и Украине мы поможем, сможем приблизить мир, сможем повлиять на руководство украинское, — прокомментировал он.
При этом белорусский лидер заметил, что его не так сильно, как разрешение украинского конфликта, прельщает перспектива как-то помочь Газе.
— Я знаю свои возможности и возможности Беларуси, — констатировал Александр Лукашенко.
Напомним, накануне белорусский лидер сказал, что Украина не должна зацикливаться на вопросе территорий.
Мы писали, что президент США Дональд Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение.
