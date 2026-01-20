Ричмонд
Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира

Присоединившись к Совету мира Лукашенко хочет повлиять на власти Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 20 января белорусский президент подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.

И во время церемонии подписания глава страны сказал, что его прельщает тот факт, что Совет мира, его действия и возможности, могут распространиться на другие части планеты. Также Лукашенко подчеркнул, что, присоединяясь к Совету мира, Беларусь стремится повлиять на украинские власти.

— Прежде всего, может быть, и Украине мы поможем, сможем приблизить мир, сможем повлиять на руководство украинское, — прокомментировал он.

При этом белорусский лидер заметил, что его не так сильно, как разрешение украинского конфликта, прельщает перспектива как-то помочь Газе.

— Я знаю свои возможности и возможности Беларуси, — констатировал Александр Лукашенко.

Напомним, накануне белорусский лидер сказал, что Украина не должна зацикливаться на вопросе территорий.

Мы писали, что президент США Дональд Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение.

Еще 20 января Александр Лукашенко озвучил требование к генеральному директору Belgee: «Никуда не денешься!».

