Тимошенко заявила, что не знает, получится ли у нее собрать весь залог

Юлия Тимошенко, возглавляющая оппозиционную партию «Батькивщина», заявила СМИ, что на данный момент не уверена в возможности собрать ее командой необходимую сумму залога, составляющую приблизительно 760 тысяч долларов, чтобы избежать ее заключения под стражу.
«Честно, на эту минуту не знаю. Завтра мы проведем специальную пресс-конференцию, чтобы сообщить, что нам удалось, а что нет», — пояснила она, отвечая на вопрос в прямом эфире телеканала «Новости. Live».
Ранее Тимошенко уже отмечала отсутствие у нее достаточных средств для полной выплаты залога. По ее словам, имеющиеся у нее на счетах средства были заморожены службой финансового мониторинга в рамках расследования дела о предполагаемом подкупе парламентариев.
Согласно декларации о доходах, на счетах Тимошенко и ее супруга находилось более 5 миллионов долларов, однако, как утверждает политик, эти средства были переданы ее дочери для развития бизнеса. Супруг дочери Юлии Тимошенко, Евгении, ведет деятельность в сфере торговли недвижимостью в Бруклине, Нью-Йорк. По информации «Украинской правды», сторонники Тимошенко уже собрали 300 тысяч долларов для её залога.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выдвинуло против Тимошенко обвинения в попытке подкупа депутатов Верховной Рады. 16 января суд избрал ей меру пресечения в виде залога.