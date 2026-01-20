Тимошенко заявила, что не знает, получится ли у нее собрать весь залог

Согласно декларации о доходах, на счетах Тимошенко и ее супруга находилось более 5 миллионов долларов, однако, как утверждает политик, эти средства были переданы ее дочери для развития бизнеса. Супруг дочери Юлии Тимошенко, Евгении, ведет деятельность в сфере торговли недвижимостью в Бруклине, Нью-Йорк. По информации «Украинской правды», сторонники Тимошенко уже собрали 300 тысяч долларов для её залога.