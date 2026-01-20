Ричмонд
Макрон сделал важное уточнение относительно «встречи G7» в Париже 22 января

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что встреча в формате G7, которую он упомянул в переписке с президентом США Дональдом Трампом, не планируется.

Макрон заявил, что речь идет не о запланированных встречах, а о «готовности французского председательства» в G7 организовать ее.

Трамп утром опубликовал сообщение, которое ему прислал Макрон и о подлинности которого впоследствии заявляли СМИ. Президент Франции предложил провести в Париже встречу G7, пригласив для участия в ней Россию. Также Макрон, согласно публикации Трампа, предложил пригласить для участия во встрече G7 представителей Украины, Дании и Сирии.

G7 (Group of Seven, «Группа семи», или, как ее называют в России, «Большая семерка») — неформальный международный клуб, в который входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, США, Франция и Япония. С 1997-го по 2014 год в организацию также входила Россия.

