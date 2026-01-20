«Акт абсолютной слабости»: Дмитриев предрек скорый крах Стармеру

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек скорую политическую отставку премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. По мнению российского чиновника, будущее главы британского правительства выглядит крайне мрачным после резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа.
«Будущее Стармера не выглядит слишком радостным после комментариев президента Трампа», — написал спецпредставитель в своей социальной сети X. Чтобы подкрепить свои слова, Кирилл Дмитриев привел результаты опроса на этой же платформе, согласно которым подавляющее большинство участников — 96% — высказались за уход Стармера со своего поста.
Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал передачу Лондоном острова Диего-Гарсия Маврикию «актом абсолютной слабости», который не остался незамеченным Россией и Китаем. По мнению американского лидера, этот инцидент является одним из ключевых аргументов в пользу того, почему Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию.
Напомним, что на острове Диего-Гарсия расположена совместная стратегическая военная база Великобритании и США. Соглашение о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос было достигнуто в октябре 2024 года, при этом британская сторона сохранила право контроля над базой в течение последующих 99 лет.