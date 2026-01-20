«Акт абсолютной слабости»: Дмитриев предрек скорый крах Стармеру

«Будущее Стармера не выглядит слишком радостным после комментариев президента Трампа», — написал спецпредставитель в своей социальной сети X. Чтобы подкрепить свои слова, Кирилл Дмитриев привел результаты опроса на этой же платформе, согласно которым подавляющее большинство участников — 96% — высказались за уход Стармера со своего поста.