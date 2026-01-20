Премьер Гренландии призвал готовиться к вторжению США

По словам Нильсена, правительство работает над новыми рекомендациями для населения. Жителям острова советуют в том числе иметь в своих домах запас продуктов на пять дней. Премьер также анонсировал создание рабочей группы из представителей местной власти, чтобы «помочь людям подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни».