Премьер Гренландии призвал готовиться к вторжению США

Жители Гренландии и власти острова должны начать готовиться к возможному военному вторжению, даже если это маловероятный сценарий, поскольку президент США Дональд Трамп продолжает угрожать захватом территории, заявил на пресс-конференции премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен.

Все новости РБК
Источник: Reuters

Об этом пишут NSTи Bloomberg.

«Применение военной силы маловероятно, но его нельзя исключать. Об этом ясно заявила другая сторона», — сказал он.

По словам Нильсена, правительство работает над новыми рекомендациями для населения. Жителям острова советуют в том числе иметь в своих домах запас продуктов на пять дней. Премьер также анонсировал создание рабочей группы из представителей местной власти, чтобы «помочь людям подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни».

О том, что Гренландия находится под «большим давлением», и «нужно быть готовыми ко всем сценариям», на той же пресс-конференции заявил бывший премьер, министр финансов острова Муте Эгеде.

